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Haberler Süper Lig Alanyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Alanyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Alanyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Selçuk İnan ile başarılı bir sezon geçiren Gaziantep, Sami Uğurlu ile alt sıralardan çıkış arayan Alanyaspor karşısında hata yapmak istemiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 10:00 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 10:20
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Alanyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Alanyaspor - Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 16. hafta müsabakasında Alanyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek.

Teknik Direktör Selçuk İnan ile 2024-2025 sezonuna damga vuran Gaziantep FK, kümede kalma mücadelesi veren Alanyaspor karşısında hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin istifa etmesinin ardından göreve Sami Uğurlu'yu getiren Alanyaspor ise formda rakibi karşısında çıkış arıyor.

Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Gaziantep FK maçı 14 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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