Kasımpaşa-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Kasımpaşa-Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 15. hafta müsabakasında Kasımpaşa ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. İki İstanbul temsilcisinin sahne alacağı haftada nasıl bir sonucun çıkacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Son Olarak, ligin formda takımı Samsunspor'u evinde 3-0 yenen Eyüpspor, Arda Turan yönetiminde Süper Lig'e etkili bir giriş yaptı. Teknik Direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayıran Kasımpaşa ise yola Hakan Keleş ile devam ediyor. Trabzonspor deplasmanında alınan 2-2'lik beraberlikle son 3 maçtır kazanamayan lacivert-beyazlılar, rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa-Eyüpspor maçı 13 Aralık Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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