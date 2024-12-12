Bodrumspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Bodrumspor-Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 16. hafta müsabakasında Bodrumspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek.

İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdıktan sonra göreve Volkan Demirel'i getiren Bodrumspor, 7 maçtır galibiyet alamıyor. Kümede kalma yolunda puan veya puanlar arayan Muğla temsilcisi, Sivasspor'u ağırlayacak. Son olarak Galatasaray'a evinde 3-2 kaybeden Yiğidolar, 18 puanla 11. sırada yer alıyor.

Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bodrumspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BODRUMSPOR-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bodrumspor-Sivasspor maçı 13 Aralık Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KEFİRLİ MUZLU FİT SMOOTHIE tarifi için tıklayın 😋