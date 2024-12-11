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Haberler Süper Lig Süper Lig'de 16. hafta hakemleri açıklandı! İşte Galatasaray - Trabzonspor maçını yönetecek isim

Süper Lig'de 16. hafta hakemleri açıklandı! İşte Galatasaray - Trabzonspor maçını yönetecek isim

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 18:07 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 18:28
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Süper Lig'de 16. hafta hakemleri açıklandı! İşte Galatasaray - Trabzonspor maçını yönetecek isim

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 16 Aralık Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

Ligin 16. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

13 ARALIK CUMA:

20.00 Sipay Bodrum FK-Net Global Sivasspor: Cihan Aydın

20.00 Kasımpaşa-İkas Eyüpspor: Halil Umut Meler

14 ARALIK CUMARTESİ:

16.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: Alper Akarsu

19.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: Emre Kargın

15 ARALIK PAZAR:

13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan

16.00 Onvo Antalyaspor-Bellona Kayserispor: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir: Ozan Ergün

16 ARALIK PAZARTESİ:

19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır

21.00 Galatasaray-Trabzonspor: Kadir Sağlam

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