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Haberler Süper Lig İlhan Palut: "Maçı kaybedecek kadar negatif bir oyunumuz yoktu"

İlhan Palut: "Maçı kaybedecek kadar negatif bir oyunumuz yoktu"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, 1-0 kaybettikleri Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından, "Maçı kaybedecek kadar negatif bir oyunumuz yoktu" dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 23:26
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İlhan Palut: "Maçı kaybedecek kadar negatif bir oyunumuz yoktu"

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 18'e yükseltirken Çaykur Rizespor ise 19 puanda kaldı. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi. Mücadele ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Palut, "Ligde son periyotta iyi gidiyorduk ve iyi bir ritimle buraya geldik. Bu maçtan da iyi bir sonuçla, iyi bir mücadeleyle ayrılma hedefiyle buradaydık. Maça olabilecek en kötü senaryolardan bir tanesiyle başladık. Zaten içeride coşkulu oynayan, iyi mücadele eden bir takıma çok basit bir korner golüyle 1-0 geriye düştük. Kornerde rakip oyuncuyu bomboş ön direkte bırakıp golü yedik. Bu demoralize etti bizi, ondan sonra toparlanmaya çalıştık. Gaziantep takımı oyunu daha çok kendi yarı sahasında kabul etti. Biz genelde oyuna hakim olurken özellikle ilk yarı ceza sahası girişimleri noktasında gerideydik. İkinci yarıya baktığınız zaman biraz daha oyunu forse etmeye çalıştık. Üçüncü bölgede daha çok göründük ama net pozisyon sayımız son derece azdı. Maçın geneline baktığımızda kaybedecek kadar negatif bir oyunumuz yoktu. Bugünkü performansımız bizim buradan puanla dönmemize maalesef yetmedi. Gaziantep takımını kutluyorum. Bizim için kısa bir hafta olacak önümüzdeki hafta. Hemen yarın itibariyle çalışmaya başlayacağız. Evet üzgünüz. Ama bunu telafi etmemiz gerekiyor. Bir kırılma yaşamamamız gerekir. Onun için en ciddi şekilde cumartesi günkü maça hazırlanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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