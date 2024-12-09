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Haberler Süper Lig Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. İki takım da sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Gaziantep FK - Çaykur Rizespor mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 20:20
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Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 15. haftanın kapanış müsabakasında Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Gaziantep FK evinde 3 puana ulaşan taraf olmak isterken Çaykur Rizespor ise ligde üst üste 4. maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.

İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ

Gaziantep FK: Dioudis, M'bakata, Bruno Viana, Arda, Mustafa, Ogün, Ndiaye, Sorescu, Lungoyi, Halil Dervişoğlu, David Okereke.

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Varesanovic, Hadziahmetovic, Olawoyin, Ghezzal, Akintola, Ali Sowe.

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GAZİANTEP- ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep - Çaykur Rizespor maçı 9 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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