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Haberler Süper Lig Gaziantep FK 1-0 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Gaziantep FK 1-0 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasının kapanış maçında Gaziantep FK, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. İşte maçın detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 22:01 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 22:04
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Gaziantep FK 1-0 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasının son mücadelesi Gaziantep'te oynandı. Gaziantep FK sahasında, Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Antep ekibi, Ivo Grbic'in 4'üncü dakikada attığı gol ile sahadan mücadeleyi 1-0 kazandı.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu sonucun ardından puanını 18'e yükseltti ve haftayı 10'uncu sırada tamamladı. Gaziantep FK önümüzdeki hafta Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Çaykur Rizespor ise 19 puanla 9'uncu sıradaki yerini korudu. Karadeniz ekibi önümüzdeki hafta evinde Konyaspor'u konuk edecek.

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