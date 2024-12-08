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Haberler Süper Lig Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Önceki hafta evinde Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan ve Fenerbahçe ile puan farkı 3'e düşen sarı-kırmızılılar, Sivasspor karşısında hata yapmak istemiyor. Bülent Uygun yönetiminde maça hazırlanan ev sahibi ekip ise zorlu rakibi karşısında taraftarlarına puan veya puanlar hediye etmek istiyor. Peki, Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 09:33 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 09:35
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Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Sivasspor-Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 15. hafta müsabakasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Galatasaray maçı 8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY 5. YILDIZI TAKMAK İSTİYOR

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 2024-2025 sezonunu da aynı başarıyla sonuçlandırmak istiyor. Ligde henüz mağlubiyetle tanışmayan sarı-kırmızılar, sezon sonu zirvede tamamlayıp, 5. yıldızı takmak istiyor.

Eyüpspor maçında Abdulkerim Bardakcı'nın sakatlanması sonrası bir kayıp daha yaşayan Galatasaray'da eksikler hem teknik heyeti hem de taraftarları düşündürüyor. Okan Buruk'un Kaan Ayhan ve Abdulkerim Bardakcı'nın yokluğunda nasıl bir savunma hattı ile çıkacağı merak ediliyor.

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