RAMS Başakşehir 3-0 Atakaş Hatayspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında RAMS Başakşehir ile Atakaş Hatayspor, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip 56. dakikada Crespo, 83. dakikada Piatek ve 90+4. dakikada Keny'nin attığı gollerle 3 puanı kazanan taraf oldu.
Bu sonuçla birlikte RAMS Başakşehir puanını 22'ye yükselterek 7. sıraya yerleşti. Atakaş Hatayspor ise 8 puanla küme düşme hattında yer almayı sürdürdü.
Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak.
Hatayspor ise evinde Göztepe'yi konuk edecek.