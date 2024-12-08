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Haberler Süper Lig RAMS Başakşehir 3-0 Atakaş Hatayspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

RAMS Başakşehir 3-0 Atakaş Hatayspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir, evinde ağırladığı Atakaş Hatayspor karşısında 3-0 galip geldi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 20:53 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 21:06
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RAMS Başakşehir 3-0 Atakaş Hatayspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında RAMS Başakşehir ile Atakaş Hatayspor, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip 56. dakikada Crespo, 83. dakikada Piatek ve 90+4. dakikada Keny'nin attığı gollerle 3 puanı kazanan taraf oldu.

Bu sonuçla birlikte RAMS Başakşehir puanını 22'ye yükselterek 7. sıraya yerleşti. Atakaş Hatayspor ise 8 puanla küme düşme hattında yer almayı sürdürdü.

Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak.

Hatayspor ise evinde Göztepe'yi konuk edecek.

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