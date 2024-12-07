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Haberler Süper Lig Proje devrimi

Proje devrimi

Kulüpler Birliği ve F.Bahçe Başkanı Ali Koç, E-bilet, tek sözleşme, harcama limitleri ve MHK yapısı hakkında projeler ürettiklerini ve çalışmaya başladıklarını açıkladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 06:50
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Proje devrimi

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Ali Koç 'Gündemde TFF ile Galatasaray arasındaki diyaloglar var.' şeklinde gelen sorunun ardından şunları söyledi: Toplantı çağrısını yapmıştık, geçen hafta yapılmış bir çağrı. Uzun zamandır buluşamamıştık yoğun takvimden dolayı. E-bilet konusu var. Sezon sonunda yeni bir sisteme geçiliyor. 'Ortak bir ihale yapabilir miyiz' diye konuştuk. Standart sözleşme konusu var. Daha adil bir rekabet için kulüpler buna sıcak bakıyor. TFF başkanımız ocak ayında talimat değişikliği yapılacağını söyledi.

KULÜP SAYISI DÜŞECEK

Harcama limitlerinde yeni bir model üzerinde çalışılıyor. Yeni modelde; gelirin, borcun, yüzdeler ve öyle sınıflandırılıyorsun. Hoşumuza gitti, enteresan bulduk. MHK yapısı için kulüpler ortak olsun, bir şirket kuralım, onları konuştuk. Türk futboluna yapabileceğimiz en büyük iyilik, profesyonel kulüp sayısını düşürmek olacaktır. İnceledik, şu anda yanılmıyorsam Türkiye'de 159 profesyonel takım var. Avrupa'nın hiçbir liginde bu yok. Onun için de çalışmalarımız olacak. Türk futbolunda tekrar, yeniden pozisyonlamamız gerekiyor, icat etmemiz gerekiyor her anlamıyla. İnşallah bir şeyler yapabiliriz çünkü bu şekilde gidemez.

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