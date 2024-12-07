  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig Konyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Konyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 08:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Konyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Konyaspor - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 15. hafta müsabakasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Antalyaspor maçı 7 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

KEFİRLİ MUZLU FİT SMOOTHIE tarifi için tıklayın 😋

ASpor CANLI YAYIN

Dev derbinin muhtemel 11'leri
Derbide izleyecekler! Fenerbahçe'nin yıldızlarına yakın takip
DİĞER
Yeşilçam'ın efsane jönü Kartal Tibet’in oğlu da oyuncu çıktı! Meğer Üç Kuruş'un yıldız ismiymiş! İlk kez öğrenenler şoke oldu
CANLI |Muhalifler adım adım Şam'a ilerliyor: Esad Suriye'den kaçtı iddiası
Topraktepe'nin Fenerbahçe maçı planı ortaya çıktı!
Medina'da Fener'e kötü haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG'de üst üste ikinci puan kaybı! PSG'de üst üste ikinci puan kaybı! 01:28
Atalanta Milan'ı devirdi! Atalanta Milan'ı devirdi! 01:28
PSG'de üst üste ikinci puan kaybı! PSG'de üst üste ikinci puan kaybı! 01:13
Atalanta Milan'ı devirdi! Atalanta Milan'ı devirdi! 01:08
Atalanta Milan'ı devirdi! Atalanta Milan'ı devirdi! 01:08
Talisca'da son dakika gelişmesi! Al-Nassr... Talisca'da son dakika gelişmesi! Al-Nassr... 00:35
Daha Eski
Şenol Güneş: Çok emek verdik ama... Şenol Güneş: Çok emek verdik ama... 00:35
Trabzon'da kazanan çıkmadı Trabzon'da kazanan çıkmadı 00:35
Medina'da Fener'e kötü haber! Medina'da Fener'e kötü haber! 00:35
G.Saray'dan PFDK tepkisi: Zalimliğin federasyonu G.Saray'dan PFDK tepkisi: Zalimliğin federasyonu 00:35
Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon 00:35
TFF açıkladı! F.Bahçe'den Türkiye Kupası kararı... TFF açıkladı! F.Bahçe'den Türkiye Kupası kararı... 00:35