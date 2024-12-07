Kayserispor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Kayserispor-Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 15. hafta müsabakasında Kayserispor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek.

Kümede kalma yolunda oldukça kritk bir karşılaşmaya çıkacak her iki takım da hata yapmak istemiyor. Fatih Tekke sonrası Sami Uğurlu ile yoluna devam eden Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda aldığı galibiyet ile moral buldu. Burak Yılmaz'ın istifa kararının ardından göreve gelen Sinan Kaloğlu ise sarı-kırmızılılarda önemli sınavlarından birine çıkacak.

Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor-Alanyaspor maçı 8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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