Eyüpspor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Eyüpspor-Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 15. hafta müsabakasında Eyüpspor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eyüpspor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EYÜPSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eyüpspor-Samsunspor maçı 8 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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