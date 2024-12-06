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Haberler Süper Lig Göztepe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Göztepe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Göztepe ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 11:10 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 11:20
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Göztepe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Göztepe - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 15. hafta müsabakasında Göztepe ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÖZTEPE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe - Adana Demirspor maçı 7 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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