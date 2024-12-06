BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK FB 11'leri

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi birçok gelişme yaşanırken, Galatasaray ile puan farkını 3'e kadar düşüren sarı-lacivertliler derbide hata yapmak istemiyor. Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta taraftarına 3 puan hediye ederek, yeni bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK FB ilk 11'leri belli oldu mu? İşte derbiye dair tüm bilgiler...

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BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, Tüpraş Stadyumu'nda başlayacak. 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da ilk düdüğün çalacağı derbi, futbolseverler tarafından takip edilecek.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA? (BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN)

Milyonlarca taraftarın ekrana kilitleneceği Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ SON GELİŞMELER

Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş, Serdar Topraktepe yönetiminde sezona devam ediyor. Hasan Arat'ın istifasının ardından başkan olarak göreve başlayan Hüseyin Yücel'in de olağanüstü kongre kararı aldığı siyah-beyazlılarda, taraftarlar merakla gelişmeleri takip ediyor.

Derbi öncesi etkili bir grafik yakalayan Fenerbahçe ise Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde son haftalarda etkili bir oyun ortaya koyuyor. Oğuz Aydın'ın yükselen performası ile ligde son 2 maçta 9 gol kaydeden sarı-lacivertlilerin Tüpraş Stadyumu'nda etkili bir oyun ortaya koyması bekleniyor.

FENERBAHÇE TARAFTARI TRİBÜNDE OLACAK MI?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'yi taraftarı yalnız bırakmayacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak derbide, 1 bin 814 Fenerbahçe taraftarının yer alacak.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI BİLET FİYATLARI

Loca 172: 30.000 TL

Loca 162: 30.000 TL

VIP 100: 22.000 TL

VIP 101-126: 19.000 TL

Doğu Alt 115-116 Blok: 4.450 TL

Batı Alt 102-125 Blok: 4.450 TL

Doğu Alt 114-117 Blok: 3.950 TL

Batı Alt 103-124 Blok: 3.500 TL

Doğu Alt 113-118 Blok: 3.500 TL

Batı Üst 430-401 Blok: 3.250 TL

Batı Üst 429-402 Blok: 2.800 TL

Batı Üst 428-403 Blok: 2.400 TL

Doğu Üst Tüm Bloklar: 1.950 TL

Güney Alt Tüm Bloklar: 950 TL

Güney Üst Tüm Bloklar: 900 TL

Kuzey Alt Tüm Bloklar: 900 TL

Kuzey Üst Tüm Bloklar: 850 TL

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HAVA DURUMU

7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da mücadele edecek Beşiktaş ile Fenerbahçe maçında hava durumunun nasıl olacağı araştırılıyor. Derbiye ilginin yoğun olması beklenirken, İstanbul'da hava durumunun çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, hava sıcaklığının 15 derece olacağı, nem oranının ise yüzde 69 olacağı belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİ SONUÇLARI

09.12.2023 Beşiktaş 1 -3 Fenerbahçe

02.10.2022 Beşiktaş 0 - 0 Fenerbahçe

08.05.2022 Beşiktaş 1 - 1 Fenerbahçe

21.03.2021 Beşiktaş 1 -1 Fenerbahçe

19.07.2020 Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe

BEŞİKTAŞ'IN STOPERLERİNDEN KÖTÜ HABER

Fenerbahçe derbisi öncesinde sakatlıklarla mücadele eden Beşiktaş'ta üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Savunma hattının kilit ismi Gabriel Paulista'nın Macabbi Tel Aviv ile oynanan maçta kalça ön adale grubu (rectus femoris) tendonunda tam kat yırtık oluştu. Tedavisi devam eden deneyimli savunma oyuncusunun sarı-laciverlilerle oynanacak lig maçına yetişmesi beklenmiyor.

Aynı maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Felix Uduokhai'nin de sol alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmişti. Derbiye yetişmek için yoğun mesai harcayan Uduokhai'nin Fenerbahçe maçında forma giymesine zor gözüyle bakılıyor.

FENERBAHÇE'DE MORALLER YERİNDE

Süper Lig'de oynanan son 2 maçta 9 gol kaydeden Fenerbahçe, adım adım zirveye yaklaşmayı sürdürüyor. Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, Beşiktaş karşısında 3 puanın sahibi olmak istiyor.

Son haftaların parlayan genç yıldızı Oğuz Aydın'ın derbide şans bulması beklenirken, Jose Mourinho'nun Szymanski ile Allan Saint-Maximin arasında tercih yapacağı gelen bilgiler arasında.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE HAKEMİ

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak BJK FB derbisini hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE KART İSTATİSTİKLERİ

Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 30 derbi maçında toplam sarı-lacivertlilere 6 kırmızı ve 89 sarı kart olmaz üzere, 95 kart gösterildi. Fenerbahçe, son 8 Beşiktaş maçında kırmızı kart görmedi.

Beşiktaş, derbideki rakibi Fenerbahçe karşısında son 30 maçta 13 kırmızı ve 96 sarı kart gördü. Siyah-beyazlılar, toplam 109 kart gördü.