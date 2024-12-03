  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig Süper Lig puan durumunda son durum | Liderlik ve küme düşme hattı alev alev yanıyor!

Süper Lig puan durumunda son durum | Liderlik ve küme düşme hattı alev alev yanıyor!

Trendyol Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmaları sona erdi. Galatasaray evinde Eyüpspor ile 2-2 berabere kalırken, ezeli rakibi Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü karşısında hata yapmadı. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında puan farkı 3'e inerken, futbolseverler hafta sonunda oluşan puan durumunu arama motoruna yazmaya devam ediyor. İşte, güncel Süper Lig puan durumu...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 13:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper Lig puan durumunda son durum | Liderlik ve küme düşme hattı alev alev yanıyor!

Trendyol Süper Lig 14. hafta mücadeleleri sona erdi. Galatasaray ve Fenerbahçe evinde oynarken, Beşiktaş ile Trabzonspor ise deplasmanda mücadele verdiler. UEFA Avrupa Ligi maçlarının ardından nasıl sonuçların ortaya çıkacağı merak edilirken, Galatasaray-Eyüpspor maçının 2-2 bitmesi ve Fenerbahçe'nin evinde Gaziantep FK'yı 3-1 yenmesi sonrası puan farkı 3'e düştü. Bu hafta alınan sonuçların ardından Süper Lig puan durumuna bakan taraftar sayısında artış yaşandı.

ALT SIRALARDA ÇEKİŞME DEVAM EDİYOR

Ligde oynanan karşılaşmaların ardından Beşiktaş karşısında 1 puan alan Hatay, puanını 8'e çıkardı. Siyah-beyazlılar karşısında önemli bir puan alan ev sahibi takım, alt sıralardan kurtulmak için mücadelesini sürdürdü. Trabzonspor karşısında aldığı 3 puan ile puanını 14'e çıkartan Alanyaspor ise küme düşme hattından çıkarak yerini Kayserispor'a bıraktı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig puan durumu tablosuna bakan futbolseverler, kalan maçlarda alınabilecek puan veya puanları hesaplayarak, değerlendirmelerde bulundu. 14 hafta sonunda Galatasaray'ın henüz mağlubiyeti bulunmazken, Fenerbahçe'nin ise yükselen formu futbolseveler tarafından heyecanla takip edilmeye devam ediyor.

Güncel Süper Lig Puan durumunu öğrenmek için yazının üzerine tıklayabilirsiniz.

Mertens'e dev talipler!
Iğdır FK - Muş Spor | CANLI
DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'de Oğuz Aydın fırtınası! Mourinho'nun yeni prensinden bir ilk...
MHP lideri Devlet Bahçeli Münbiç'i işaret etti: YPG yok olana kadar sahadayız! Esad'a uyarı | CHP ve DEM'e tepki | Sahte dolar
Turan'dan Buruk için yeni açıklama! "G.Saray'da kalıyorsa..."
Spor yazarları Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını değerlendirdi
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu Alperen Şengün Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu Alperen Şengün 13:43
Karşıyaka - Ankaragücü maçı detayları! Karşıyaka - Ankaragücü maçı detayları! 13:42
Osimhen için komik teklif! İşte önerilen rakam Osimhen için komik teklif! İşte önerilen rakam 13:38
24 Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor maçı detayları! 24 Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor maçı detayları! 13:35
Anadolu Üniversitesi - Bucaspor maçı detayları! Anadolu Üniversitesi - Bucaspor maçı detayları! 13:31
Gençlerbirliği - Belediye Kütahyaspor maçı detayları! Gençlerbirliği - Belediye Kütahyaspor maçı detayları! 13:21
Daha Eski
1461 Trabzon FK - Kırıkkale FK maçı detayları! 1461 Trabzon FK - Kırıkkale FK maçı detayları! 13:18
Erzurumspor FK - Ayvalıkgücü Belediyespor maçı detayları! Erzurumspor FK - Ayvalıkgücü Belediyespor maçı detayları! 13:13
İskenderunspor - Tire 2021 FK maçı detayları! İskenderunspor - Tire 2021 FK maçı detayları! 13:10
Karagümrük - Sarıyer maçı detayları! Karagümrük - Sarıyer maçı detayları! 13:04
Menemenspor - Elazığspor maçı detayları! Menemenspor - Elazığspor maçı detayları! 13:00
Iğdır FK - Muş Spor | CANLI Iğdır FK - Muş Spor | CANLI 12:53