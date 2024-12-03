Süper Lig puan durumunda son durum | Liderlik ve küme düşme hattı alev alev yanıyor!

Trendyol Süper Lig 14. hafta mücadeleleri sona erdi. Galatasaray ve Fenerbahçe evinde oynarken, Beşiktaş ile Trabzonspor ise deplasmanda mücadele verdiler. UEFA Avrupa Ligi maçlarının ardından nasıl sonuçların ortaya çıkacağı merak edilirken, Galatasaray-Eyüpspor maçının 2-2 bitmesi ve Fenerbahçe'nin evinde Gaziantep FK'yı 3-1 yenmesi sonrası puan farkı 3'e düştü. Bu hafta alınan sonuçların ardından Süper Lig puan durumuna bakan taraftar sayısında artış yaşandı.

ALT SIRALARDA ÇEKİŞME DEVAM EDİYOR

Ligde oynanan karşılaşmaların ardından Beşiktaş karşısında 1 puan alan Hatay, puanını 8'e çıkardı. Siyah-beyazlılar karşısında önemli bir puan alan ev sahibi takım, alt sıralardan kurtulmak için mücadelesini sürdürdü. Trabzonspor karşısında aldığı 3 puan ile puanını 14'e çıkartan Alanyaspor ise küme düşme hattından çıkarak yerini Kayserispor'a bıraktı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig puan durumu tablosuna bakan futbolseverler, kalan maçlarda alınabilecek puan veya puanları hesaplayarak, değerlendirmelerde bulundu. 14 hafta sonunda Galatasaray'ın henüz mağlubiyeti bulunmazken, Fenerbahçe'nin ise yükselen formu futbolseveler tarafından heyecanla takip edilmeye devam ediyor.

Güncel Süper Lig Puan durumunu öğrenmek için yazının üzerine tıklayabilirsiniz.