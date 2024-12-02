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Haberler Süper Lig Rize yükselişte! Yeşil-Mavililer ligde üst üste 3. galibiyetini aldı

Rize yükselişte! Yeşil-Mavililer ligde üst üste 3. galibiyetini aldı

Kırmızı kartların çıktığı olaylı karşılaşmada Kayserispor’u 3-0 yenen Çaykur Rizespor galibiyet serisine bir yenisi daha ekledi ve puan durumunda yukarılara doğru tırmandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
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Rize yükselişte! Yeşil-Mavililer ligde üst üste 3. galibiyetini aldı

Süper Lig'in 14. haftasında Rizespor, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı. Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Emrecan Bulut ile 71 ve 81. dakikalarda Ali Sowe attı. Kayserispor'da Stephane Bahoken, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Teknik direktör Sinan Kaloğlu da itirazları üzerine direkt kırmızı kart gördü. Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor, puanını 19 yaparak 8. sıraya yükseldi. Bellona Kayserispor ise 12 puanla 16. sırada kaldı. Rizespor, ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Kayserispor, sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

PALUT ŞOV BAŞLADI

İlk 7 haftada sadece bir galibiyet alan Rizespor, son 6 haftada 5 galibiyet aldı. Teknik Direktör İlhan Palut "Hayattan beklentilerimi maksimize etmeyi öğrendim ben" açıklamasından sonra Çaykur Rizespor çıkışa geçti ve seri galibiyetlerle Süper Lig'de yukarıları doğru tırmanmaya başladı. Başarılı teknik adam, yeşil-siyahlılara oynattığı futbolla seyir zevki veriyor. Rizespor taraftarları alınan sonuçlardan sonra Palut'u maç sonu bağrına bastı.

"TARAFTARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, "İkinci golle beraber tekrar ritmimizi yakaladık. Bu arada rakip de 10 kişi kalınca kendi tempomuzda maçı bitirdik. Oyuncularımı kutluyorum. Takımımın oyunundan mutluyum. Taraftarlarımız güzel bir destek verdi. Onlara da teşekkür ediyorum" dedi.

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