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Haberler Süper Lig Kupayı istiyorum

Kupayı istiyorum

Reeder Samsunspor’un teknik direktörü Thomas Reis, “Süper Lig’de olduğu gibi Türkiye Kupası’nda da zirveye oynamak istiyorum” dedi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
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Kupayı istiyorum

Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "Şu an 29 puanımız var, birinci hedefimize ulaşmamız için 13 puan daha toplamamız gerekiyor" dedi.

THOMAS REIS İDDİALI

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 52 Orduspor ile yapacakları maçla ilgili, "Bizim için sadece lig değil kupa da önemli. Oynayacağımız bütün maçları kazanmak istiyoruz. Ben kazanmayı seven bir insanım. Kaybetmeyi sevmiyorum. Antrenmanda oyuncularımın gösterecekleri performansa bağlı olarak belki oynamayan oyuncularımdan bazılarına şans verebilirim. Almanya ile Türkiye'deki kupa maçlarında fark var. Türkiye'de o hedefe ulaşabilmeniz için çok fazla maç kazanmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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