HATAYSPOR BEŞİKTAŞ CANLI MAÇ İZLE ŞİFRESİZ | Hatayspor - Beşiktaş maçı yayın bilgileri!

Hatayspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. İki takım da karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Taraftarlar ise araştırmalara başladı. Peki, Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Beşiktaş maçı 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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