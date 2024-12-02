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Haberler Süper Lig Fenerbahçe - Gaziantep maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig canlı izle

Fenerbahçe - Gaziantep maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig canlı izle

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 14. hafta müsabakasında Fenerbahçe ile Gaziantep karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 09:52 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 09:53
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Fenerbahçe - Gaziantep maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig canlı izle

Fenerbahçe - Gaziantep maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Fenerbahçe ile Gaziantep karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Gaziantep maçı 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ile Bersan Duran yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe. 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet sonucu 29 puan toplayan Takımımız, 2. sırada yer alıyor. Gaziantep Futbol Kulübü ise 15 puanla haftaya 11. sırada girdi

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