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Haberler Süper Lig FENERBAHÇE GAZİANTEP MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe - Gaziantep maçı yayın bilgileri!

FENERBAHÇE GAZİANTEP MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe - Gaziantep maçı yayın bilgileri!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ile Bersan Duran yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe. Peki, Fenerbahçe - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 13:07 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 13:10
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FENERBAHÇE GAZİANTEP MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe - Gaziantep maçı yayın bilgileri!

Fenerbahçe - Gaziantep maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Fenerbahçe ile Gaziantep karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Gaziantep maçı 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ile Bersan Duran yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe. 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet sonucu 29 puan toplayan sarı-lacivertliler, 2. sırada yer alıyor. Gaziantep Futbol Kulübü ise 15 puanla haftaya 11. sırada girdi

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