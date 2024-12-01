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Haberler Süper Lig Samsun'dan gol şov

Samsun'dan gol şov

Samsunspor, Bodrum’u 4 golle geçip gövde gösterisi yaptı. Moundilmadji 2 golle yıldızlaştı. Dimata, 2 kez boş kaleye atamazken, Kırmızı Şimşekler zirve takibini sürdürdü

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 06:50
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Samsun'dan gol şov

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Samsunspor, Bodrum FK engelini 4 golle aştı. Kırmızı Şimşekler, 6'da Zeki Yavru'nun bu sezonki 5. asistinde Van Drongelen'in kafa vuruşuyla öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 46'da Dimata, bomboş pozisyonda topu auta attı. 52'de Holse'nin asistinde Moundilmadji, farkı ikiye çıkardı. 3 dakika sonra Emre'nin asistinde yine Çadlı yıldız sahne aldı skoru 3-0 yaptı. 72'de Dimata, bu sefer boş kale yerine topu direğe nişanladı. 90+3'te son sözü Soner Aydoğdu söyledi ve Samsunspor, 2 haftalık aranın ardından galibiyet hasretine son verdi.

REİS: HEDEF 42 PUAN

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, hedeflerinin 42 puan olduğunu belirterek şunları söyledi: Çok iyi defans yaptığımız için mutluyum, 3 puanı aldık. Oyuncularımızın kart görmemiş olması bizim için önemli. Agresif oynamak bizim felsefemiz. Agresif oynamak istiyoruz. Gelecek hafta Eyüp maçında cezalı oyuncumuz yok.

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