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Haberler Süper Lig Arda Turan soyunma odasında konuştu: "Çok teşekkür ederim beni mahcup etmediniz"

Arda Turan soyunma odasında konuştu: "Çok teşekkür ederim beni mahcup etmediniz"

Son dakika Süper Lig haberleri | Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, Galatasaray maçından sonra soyunma odasında oyuncularına seslendi. İşte Arda Turan'ın Eyüpspor soyunma odasındaki o konuşması...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 00:13 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 00:13
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Arda Turan soyunma odasında konuştu: "Çok teşekkür ederim beni mahcup etmediniz"

Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, Galatasaray deplasmanında takımının aldığı 2-2 beraberlik sonrasında soyunma odasında oyuncularına seslendi.

Genç teknik adam; "En ahlaklı, namuslu, dürüst şekilde mücadele ettiniz. Futbol hayata benzer ama hayatın kendisi değildir. Teşekkür ederim. Beni mahcup etmediniz." ifadelerini kullandı.

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