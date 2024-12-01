Arda Turan soyunma odasında konuştu: "Çok teşekkür ederim beni mahcup etmediniz"

Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, Galatasaray deplasmanında takımının aldığı 2-2 beraberlik sonrasında soyunma odasında oyuncularına seslendi.
Genç teknik adam; "En ahlaklı, namuslu, dürüst şekilde mücadele ettiniz. Futbol hayata benzer ama hayatın kendisi değildir. Teşekkür ederim. Beni mahcup etmediniz." ifadelerini kullandı.
İşte o anlar:
🔥 Maç sonu ikas Eyüpspor'umuzun soyunma odası. Arda Turan: Futbol hayata benzer ama hayatın kendisi değildir. Çok teşekkür ederim beni mahcup etmediniz. pic.twitter.com/3MOcR0tpsB— ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) December 1, 2024