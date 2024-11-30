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Haberler Süper Lig Yiğido kayıp

Yiğido kayıp

Haftanın açılış maçında Antalyaspor’a konuk olan Yiğidolar, Safuri’nin golüne Koita ile karşılık verdi. Son sözü Veysel söyleyince 3 puan ev sahibi ekibe gitti

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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Yiğido kayıp

Trendyol Süper Lig'de 14. haftanın açılış karşılaşmasında Sivasspor'u ağırlayan Antalyaspor, 2-1 kazanarak evinde üst üste ikinci biyetini aldı. Corendon Airlines Park'ta oynanan karşılaşmada Antalyas por Ramzi Safuri (40) ve Veysel'in (66) golleriyle 3 puana uzandı. Sivas'ın tek golünü ise 43. dakikada Fode Koita kaydetti. Antalyalı Kaluzinski iki golün de asistini yaptı.

RÜZGARI ARKASINA ALDI

Alex de Sozua ile lige iyi bir başlangıç yapamayan Antalyaspor, son haftalarda rüzgarı arkasına aldı. Son 4 maçta 3'üncü galibiyetini alan Akdeniz temsilcisi, 18'e yükseltirken, galibiyet hasreti 3 maça yükselen Sivasspor 18 puanda kaldı. Ligde gelecek maç Antalyaspor, Konyaspor deplasmanına çıkarken, Sivasspor lider Galatasaray'ı ağırlayacak.

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