Yiğido kayıp

Trendyol Süper Lig'de 14. haftanın açılış karşılaşmasında Sivasspor'u ağırlayan Antalyaspor, 2-1 kazanarak evinde üst üste ikinci biyetini aldı. Corendon Airlines Park'ta oynanan karşılaşmada Antalyas por Ramzi Safuri (40) ve Veysel'in (66) golleriyle 3 puana uzandı. Sivas'ın tek golünü ise 43. dakikada Fode Koita kaydetti. Antalyalı Kaluzinski iki golün de asistini yaptı.

RÜZGARI ARKASINA ALDI

Alex de Sozua ile lige iyi bir başlangıç yapamayan Antalyaspor, son haftalarda rüzgarı arkasına aldı. Son 4 maçta 3'üncü galibiyetini alan Akdeniz temsilcisi, 18'e yükseltirken, galibiyet hasreti 3 maça yükselen Sivasspor 18 puanda kaldı. Ligde gelecek maç Antalyaspor, Konyaspor deplasmanına çıkarken, Sivasspor lider Galatasaray'ı ağırlayacak.