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Haberler Süper Lig Samet Aybaba'dan 27 milyon lira yanıtı: Hasan Arat yalan söylüyor

Samet Aybaba'dan 27 milyon lira yanıtı: Hasan Arat yalan söylüyor

Son dakika haberleri... Hasan Arat'ın 27 milyon liralık sözleşme talep ettiği ifade ettiği Samet Aybaba'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 15:33
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Samet Aybaba'dan 27 milyon lira yanıtı: Hasan Arat yalan söylüyor

Hasan Arat, Samet Aybaba'nın basın toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Arat, Aybaba'nın komisyon sözlerine cevaben, Samet Aybaba'nın kulüpten 27 milyon liralık bir sözleşme talep ettiğini kaydetti. Aybaba da bu sözler karşısında sessiz kalmadı.

"HASAN ARAT YALAN SÖYLÜYOR"

TRT Spor'a konuşan Aybaba, "Anlatılanlar doğru değil. Başkan "sen doğru düzgün para almıyorsun, üzülüyorum bu duruma sana sözleşme hazırlayalım, Hüseyin'le hallet" dedi. Sözleşmeyi kulüp profesyonelleri hazırladı. O bir taslak. Ben de gördüğünüz gibi imza dahi atmadım. Başkan açıkça yalan söylüyor." dedi.

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