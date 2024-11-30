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Haberler Süper Lig Mustafa Dalcı: “Önümüzdeki maçlara bakacağız”

Mustafa Dalcı: “Önümüzdeki maçlara bakacağız”

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Konyaspor maçının ardından, ”Hak ettiğimiz puan ya da puanları alamamak bizi ve oyuncularımı çok üzdü. Önümüzdeki maçlara bakacağız” dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 19:09
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Mustafa Dalcı: “Önümüzdeki maçlara bakacağız”

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor sahasında karşılaştığı Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan değerlendirmelerde bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Belki de 1 puan aldığımız için maç sonu üzüleceğimiz bir karşılaşmada onu bile alamadık. Sahada güçlü bir oyun ve hak edilmiş bir 3 puan vardı. Pozisyonları değerlendirebilseydik daha başka şeyler konuşuyor olurduk. Oyuncularımız, söylediğimiz şekilde planlarımızı uyguladılar. Neticesinde hak ettiğimiz puan ya da puanları alamamak bizi ve oyuncularımı çok üzdü. Bu maç bitti, önümüzdeki maçlara bakacağız. Futbol şansı çok önemli. Göztepe maçına en iyi şekilde hazırlanmak için yarın mesaiye başlayacağız" diye konuştu.

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