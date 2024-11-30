Galatasaray - Eyüpspor maçı ne zaman, saata kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Galatasaray - Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 14. hafta müsabakasında Galatasaray ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Eyüpspor maçı 1 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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