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Haberler Süper Lig Adana Demirspor 0-1 Konyaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Adana Demirspor 0-1 Konyaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan, 14 hafta maçları ile devam ediyor. Adana Demirspor, sahasında Konyaspor'u ağırladı. 1-0 sonuçlanan karşılaşmada kazanan taraf deplasman ekibi oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 17:57 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 18:09
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Adana Demirspor 0-1 Konyaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor, kendi sahasında Konyaspor'u misafir etti. 30 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da başlayan mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çaldı.

Adana Demirspor'un ilk 11'inde Vedat, Semih, Manev, Arda, A. Burak, Maestro, Tayfun, İzzet, Ali Yavuz, Yusuf Sarı ve Barasi yer aldı.

Konyaspor ise Slowik, Nikola, Adil, Uğurcan, Guilherme, Marko, Tunahan, Oğulcan, Pedrinho, Keyta ve Umut Nayir ile karşılaşmaya başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

3. dakikada ceza sahası içinde Ali Yavuz Kol'un sol çaprazdan şutunda, top kaleci Slowik'te kaldı.

20. dakikada Jevtovic'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Vedat Karakuş iki hamlede topa sahip oldu.

30. dakikada sol kanattan Tayfun Aydoğan'ın kullandığı serbest vuruşta, kaleci Slowik topu kontrol etti.

40. dakikada Pedrinho'nun uzak mesafeden kullandığı serbest atışta, kaleci Vedat Karakuş topa hakim oldu.

Maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

47. dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası içinde defanstan dönen topu önünde bulan Ali Yavuz Kol'un şutunda kaleci Slowik sağ tarafa uzanarak topu kornere çeldi.

64. dakikada sol kanattan atağa kalkan Konyaspor'da Pedrinho'nun ortasında penaltı noktası civarında yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda kaleci Vedat Karakuş topu kornere çeldi.

78. dakikada Konyaspor öne geçti. Köşe atışında yükselen Jevtovic'in kafa vuruşunda kale çizgisi üstünde Tayfun Aydoğan'ın kafayla müdahalesine rağmen top çizgiyi geçerek ağlarla buluştu: 0-1.

88. dakikada Konyaspor'un sol kanattan atağında Nourani'nin pasında ceza sahasına giren Aimbetov'un kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Slowik topu kurtardı.

Karşılaşma sonunda Konyaspor, 1-0 galip geldi

Bu mücadele sonrasında Konyaspor 18 puana yükselirken, Adana Demirspor 2 puanda kaldı.

Adana Demirspor, Süper Lig tarihinde üst üste 10 iç saha mağlubiyeti alan ilk takım oldu.

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