Antalyaspor - Sivasspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de 14. haftanın açılış maçında Antalyaspor sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Sivasspor, 18 puan ile Süper Lig'de 7. sırada yer alırken ev sahibi Antalyaspor, 14 puan ile 14. sırada yer alıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ:

Antalyaspor: Piric, Erdoğan, Veysel, Thalisson, Güray Vural, Soner, Kaluzinski, Petrusenko, Safuri, Samudio, Gaich

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Radakovic, Sonko, Uğur, Poungouras, Charisis, Pritchard, Koita, Garry Rodrigues, Rey Manaj

ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Sivasspor maçı 29 Kasım Cuma günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.