Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Alanyaspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 14. hafta müsabakasında Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Trabzonspor maçı 30 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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