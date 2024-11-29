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Haberler Süper Lig Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 10:00 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 10:10
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Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Alanyaspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 14. hafta müsabakasında Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Trabzonspor maçı 30 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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