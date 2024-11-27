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Haberler Süper Lig Spor yazarları lig gündemini değerlendirdi: “Talisca pasta üzerindeki krema gibi!”

Spor yazarları lig gündemini değerlendirdi: “Talisca pasta üzerindeki krema gibi!”

Milli ara sonrasında Trendyol Süper Lig maçları 13. Hafta heyecanı ile devam etti. Bodrumspor deplasmanından 1-0’lık galibiyetle dönen Galatasaray 34 puanla liderliğini sürdürürken, Kayserispor karşısında 6-2’lik flaş bir galibiyete imza atan Fenerbahçe ise 29 puanla zirve takibini sürdürdü. Süper Lig’de yaşanan son gelişmeleri Sabah gazetesi yazarları değerlendirdi. İşte detaylar… | Süper Lig haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 14:30 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 14:32
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Spor yazarları lig gündemini değerlendirdi: “Talisca pasta üzerindeki krema gibi!”

Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı 13. hafta müsabakalarıyla devam etti. Galatasaray Bodrumspor deplasmanında zorlansa da 1-0 galip gelmeyi başardı ve 34 puanla zirvedeki yerini korudu. Fenerbahçe ise Kayserispor karşısında hücumda çok etkili bir performansla 6-2 galip gelmesini bildi ve 29 puana yükselerek Galatasaray'ı takip etmeyi sürdürdü. Sabah gazetesi yazarları Süper Lig'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. İşte o açıklamalar:

Spor yazarları lig gündemini değerlendirdi: “Talisca pasta üzerindeki krema gibi!”

TALISCA TRANSFERİ FENERBAHÇE'YE NE KATAR?

Levent Tüzemen: "Fenerbahçe, Talisca'yı alırsa gövdeli transfer yapar. Takıma katkısı büyük olur, özellikle duran toplarda verim sağlar."

Spor yazarları lig gündemini değerlendirdi: “Talisca pasta üzerindeki krema gibi!”

Ahmet Çakar: "Talisca paranın peşinden koşmuş Arabistan'a gitmiş, yaşı geçmiş bir oyuncu. Koskoca Fenerbahçe, Mourinho ve Ali Koç'un Talisca'dan medet ummasını anlayamıyorum. Devre arası puan farkı açılırsa Talisca değil Maradona gelse işi toparlayamaz."

Spor yazarları lig gündemini değerlendirdi: “Talisca pasta üzerindeki krema gibi!”

Fatih Doğan: "Talisca pasta üzerindeki krema gibidir. Olursa takıma renk katar, albenisini artırır. Olmazsa da pastanın kalitesinden bir şey eksilmez."

Spor yazarları lig gündemini değerlendirdi: “Talisca pasta üzerindeki krema gibi!”

FENERBAHÇE İLE GALATASARAY ARASINDAKİ ZİRVE YARIŞI

Levent Tüzemen: "Fenerbahçe, Galatasaray'ı psikolojik savaşın içine çekmeye çalışıyor. Saha dışı konulara girerek algı yapmayı planlıyorlar. Galatasaray yönetimi, psikolojik baskıyı sessizce izliyor. Haftalar ilerledikçe bu baskı, karşılıklı demeç savaşlarına dönüşebilir."

Spor yazarları lig gündemini değerlendirdi: “Talisca pasta üzerindeki krema gibi!”

Bülent Timurlenk: "Mourinho, Fenerbahçe'yi bir raya oturttu. Mert Hakan ve Oğuz'un da devreye girmesiyle kâğıt üzerindeki kadro derinliğinin pratiğini görüyoruz. Galatasaray'da ise Okan Buruk, bazı oyunculara hiç süre vermeyerek yine kâğıt üzerindeki kadroyu daralttı. Kaan'ın sakatlığı önemli ve Osimhen'in varlığına rağmen İcardi'siz bir sezonun devamı elbette daha zorlu olacak."

Spor yazarları lig gündemini değerlendirdi: “Talisca pasta üzerindeki krema gibi!”

BEŞİKTAŞ'TA BAŞKAN HASAN ARAT VE TEKNİK ADAM VAN BRONCKHORST TARTIŞILIYOR

Levent Tüzemen: "Van Bronckhorst, Beşiktaş'a damgasını vuramadı. İstikrarsız sonuçlar aldı, belirli bir 11'e takılıp özellikle başta Salih olmak üzere diğer yerli oyunculara planında hiç yer vermedi. Maccabi ve Fenerbahçe derbisini kaybederse Hollandalı ile yola devam etmenin anlamı olmaz."

Spor yazarları lig gündemini değerlendirdi: “Talisca pasta üzerindeki krema gibi!”

Ahmet Çakar: "Van Bronckhorst'un her tarafı Van Bronckhorst olsa ne yazar! İki haftalık arada 5-6 gün tatil vermesinin nedeni spor fizyolojisiyle açıklanamaz. Tamamıyla hocanın keyfi. Memleketine gidecek, eşi, dostu, ailesini görecek. Sonra da bunu aklı sıra oyuncular dinlensin dümeniyle camiaya yedirmeye kalkacak. Beşiktaş, maalesef sahipsiz ellerde."

Spor yazarları lig gündemini değerlendirdi: “Talisca pasta üzerindeki krema gibi!”

Fatih Doğan: "Van Bronckhorst şapkadan tavşan çıkarmadığı ya da Arat, müdahale edip gidişatı değiştiremediği müddetçe Beşiktaş'ı huzurlu günler beklemiyor. Sergen hocanın reçetesi varsa, buyursun gelsin. Ama şampiyon olduktan ve 5-6 tane iyi futbolcu alındıktan sonra "Ben çözemiyorum, yönetemiyorum, özetle reçetem yok diyerek bırakıp gitmişti. O günden bugüne ne değişti? Nasıl bir reçetesi var, onu dinledikten sonra yorum yapmak lazım."

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