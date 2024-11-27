Spor yazarları lig gündemini değerlendirdi: “Talisca pasta üzerindeki krema gibi!”

BEŞİKTAŞ'TA BAŞKAN HASAN ARAT VE TEKNİK ADAM VAN BRONCKHORST TARTIŞILIYOR Levent Tüzemen: "Van Bronckhorst, Beşiktaş'a damgasını vuramadı. İstikrarsız sonuçlar aldı, belirli bir 11'e takılıp özellikle başta Salih olmak üzere diğer yerli oyunculara planında hiç yer vermedi. Maccabi ve Fenerbahçe derbisini kaybederse Hollandalı ile yola devam etmenin anlamı olmaz."

Ahmet Çakar: "Van Bronckhorst'un her tarafı Van Bronckhorst olsa ne yazar! İki haftalık arada 5-6 gün tatil vermesinin nedeni spor fizyolojisiyle açıklanamaz. Tamamıyla hocanın keyfi. Memleketine gidecek, eşi, dostu, ailesini görecek. Sonra da bunu aklı sıra oyuncular dinlensin dümeniyle camiaya yedirmeye kalkacak. Beşiktaş, maalesef sahipsiz ellerde."