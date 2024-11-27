Spor yazarları lig gündemini değerlendirdi: “Talisca pasta üzerindeki krema gibi!”
Milli ara sonrasında Trendyol Süper Lig maçları 13. Hafta heyecanı ile devam etti. Bodrumspor deplasmanından 1-0’lık galibiyetle dönen Galatasaray 34 puanla liderliğini sürdürürken, Kayserispor karşısında 6-2’lik flaş bir galibiyete imza atan Fenerbahçe ise 29 puanla zirve takibini sürdürdü. Süper Lig’de yaşanan son gelişmeleri Sabah gazetesi yazarları değerlendirdi. İşte detaylar… | Süper Lig haberleri
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 14:30 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 14:32
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Fatih Doğan: "Talisca pasta üzerindeki krema gibidir. Olursa takıma renk katar, albenisini artırır. Olmazsa da pastanın kalitesinden bir şey eksilmez."
FENERBAHÇE İLE GALATASARAY ARASINDAKİ ZİRVE YARIŞI
Levent Tüzemen: "Fenerbahçe, Galatasaray'ı psikolojik savaşın içine çekmeye çalışıyor. Saha dışı konulara girerek algı yapmayı planlıyorlar. Galatasaray yönetimi, psikolojik baskıyı sessizce izliyor. Haftalar ilerledikçe bu baskı, karşılıklı demeç savaşlarına dönüşebilir."
Bülent Timurlenk: "Mourinho, Fenerbahçe'yi bir raya oturttu. Mert Hakan ve Oğuz'un da devreye girmesiyle kâğıt üzerindeki kadro derinliğinin pratiğini görüyoruz. Galatasaray'da ise Okan Buruk, bazı oyunculara hiç süre vermeyerek yine kâğıt üzerindeki kadroyu daralttı. Kaan'ın sakatlığı önemli ve Osimhen'in varlığına rağmen İcardi'siz bir sezonun devamı elbette daha zorlu olacak."
BEŞİKTAŞ'TA BAŞKAN HASAN ARAT VE TEKNİK ADAM VAN BRONCKHORST TARTIŞILIYOR
Levent Tüzemen: "Van Bronckhorst, Beşiktaş'a damgasını vuramadı. İstikrarsız sonuçlar aldı, belirli bir 11'e takılıp özellikle başta Salih olmak üzere diğer yerli oyunculara planında hiç yer vermedi. Maccabi ve Fenerbahçe derbisini kaybederse Hollandalı ile yola devam etmenin anlamı olmaz."
Ahmet Çakar: "Van Bronckhorst'un her tarafı Van Bronckhorst olsa ne yazar! İki haftalık arada 5-6 gün tatil vermesinin nedeni spor fizyolojisiyle açıklanamaz. Tamamıyla hocanın keyfi. Memleketine gidecek, eşi, dostu, ailesini görecek. Sonra da bunu aklı sıra oyuncular dinlensin dümeniyle camiaya yedirmeye kalkacak. Beşiktaş, maalesef sahipsiz ellerde."
Fatih Doğan: "Van Bronckhorst şapkadan tavşan çıkarmadığı ya da Arat, müdahale edip gidişatı değiştiremediği müddetçe Beşiktaş'ı huzurlu günler beklemiyor. Sergen hocanın reçetesi varsa, buyursun gelsin. Ama şampiyon olduktan ve 5-6 tane iyi futbolcu alındıktan sonra "Ben çözemiyorum, yönetemiyorum, özetle reçetem yok diyerek bırakıp gitmişti. O günden bugüne ne değişti? Nasıl bir reçetesi var, onu dinledikten sonra yorum yapmak lazım."
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