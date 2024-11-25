Kar var gol yok

Bülent Uygun yönetimindeki Sivasspor, sahasında yeni teknik direktörü Hakan Keleş yönetiminde ilk maçına çıkan Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. 4 Eylül Stadyumu'ndaki mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Mücadele yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 18 dakika geç başlarken, kar yağışı maç sırasında da devam etti. Yiğido, önümüzdeki hafta Antalya deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, ligde gelecek haftayı BAY geçecek. İstanbul temsilcisi, ardından Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.