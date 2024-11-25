  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig Kar var gol yok

Kar var gol yok

Süper Lig’in 13’üncü haftasında Sivasspor, kendi sahasında kar yağışı altında konuk ettiği Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kar var gol yok

Bülent Uygun yönetimindeki Sivasspor, sahasında yeni teknik direktörü Hakan Keleş yönetiminde ilk maçına çıkan Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. 4 Eylül Stadyumu'ndaki mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Mücadele yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 18 dakika geç başlarken, kar yağışı maç sırasında da devam etti. Yiğido, önümüzdeki hafta Antalya deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, ligde gelecek haftayı BAY geçecek. İstanbul temsilcisi, ardından Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

REKLAM - Halkbank
G.Saray'a Arjantinli forvet!
DİĞER
Esra Erol’dan samimi açıklamalar! “Kadınlar kalıpları kırıyor”
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak! Masada asgari ücret, memur ve emekli zammı, kayyumlar ve Eurofighter var
G.Saray'a transfer müjdesi! Ayrılmak istiyor...
O yıldız için Avrupa devleriyle transfer yarışı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a transfer müjdesi! Ayrılmak istiyor... G.Saray'a transfer müjdesi! Ayrılmak istiyor... 00:12
Ancelotti'den Arda'ya övgü! Ancelotti'den Arda'ya övgü! 00:07
Ancelotti'den Arda'ya övgü! Ancelotti'den Arda'ya övgü! 00:06
Kartal evinde ağır yara aldı! Kartal evinde ağır yara aldı! 23:54
Van Bronckhorst: Sorumluluk hissediyorum Van Bronckhorst: Sorumluluk hissediyorum 23:54
Kartal zirveden uzaklaştı! İşte güncel puan durumu Kartal zirveden uzaklaştı! İşte güncel puan durumu 23:54
Daha Eski
Dolmabahçe'de maç sonu büyük tepki! Dolmabahçe'de maç sonu büyük tepki! 23:53
Arda Güler rakibin aklını aldı! İşte o çalım... Arda Güler rakibin aklını aldı! İşte o çalım... 23:53
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'dan istifa iddialarına yanıt! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'dan istifa iddialarına yanıt! 23:53
Mourinho Beşiktaş maçını tribünden izledi! Mourinho Beşiktaş maçını tribünden izledi! 23:53
Trabzonspor'da Okay Yokuşlu şoku! Trabzonspor'da Okay Yokuşlu şoku! 23:53
Samsun'da kazanan yok! Samsun'da kazanan yok! 23:53