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Haberler Süper Lig Eyüpspor - Çaykur Rizespor maçı | CANLI İZLE | Süper Lig

Eyüpspor - Çaykur Rizespor maçı | CANLI İZLE | Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmasında Eyüpspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Eyüpspor - Rizespor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 13:22
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Eyüpspor - Çaykur Rizespor maçı | CANLI İZLE | Süper Lig

Eyüpspor ile Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

Eyüpspor - Rizespor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

EYÜPSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eyüpspor - Rizespor maçı saat 13.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

EYÜPSPOR - RİZESPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Eyüpspor: Berke, Dubois, Robin Yalçın, Vezo, Umut, Taşkın, Emre, Melih, Empem, Ahmed, Thiam.

Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Amir Hadziahmetovic, Olawoyin, Varesanovic, Akintola, Ghezzal, Sowe.

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