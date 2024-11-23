Eyüpspor - Çaykur Rizespor maçı | CANLI İZLE | Süper Lig

Eyüpspor ile Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor.
Eyüpspor - Rizespor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
EYÜPSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Eyüpspor - Rizespor maçı saat 13.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
EYÜPSPOR - RİZESPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Eyüpspor: Berke, Dubois, Robin Yalçın, Vezo, Umut, Taşkın, Emre, Melih, Empem, Ahmed, Thiam.
Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Amir Hadziahmetovic, Olawoyin, Varesanovic, Akintola, Ghezzal, Sowe.