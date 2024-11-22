  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig Eyüpspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Eyüpspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında Eyüpspor ile Rizespor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eyüpspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 09:00 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 09:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eyüpspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Eyüpspor - Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 13. hafta müsabakasında Eyüpspor ile Rizespor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eyüpspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EYÜPSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eyüpspor - Rizespor maçı 23 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

KEFİRLİ MUZLU FİT SMOOTHIE tarifi için tıklayın 😋

ASpor CANLI YAYIN

En-Nesyri'nin yerine dünya yıldızı golcü!
REKLAM - Paraf
DİĞER
Çarşambanın galibi Kuruluş Osman
Yenidoğan Çetesi davasında beşinci gün! Hepsi 3 maymunu oynadı
F.Bahçe'de Talisca heyecanı! İmza an meselesi
Tadic F.Bahçe'den ayrılıyor mu?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Keçiörengücü - Manisa FK maçı saat kaçta? Keçiörengücü - Manisa FK maçı saat kaçta? 08:45
Bodrumspor - Galatasaray maçı ne zaman? Bodrumspor - Galatasaray maçı ne zaman? 08:41
Gaziantep - Başakşehir maçı ne zaman? Gaziantep - Başakşehir maçı ne zaman? 08:37
Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? 08:34
Eyüpspor - Rizespor maçı ne zaman? Eyüpspor - Rizespor maçı ne zaman? 08:31
Türkiye - Macaristan maçı ne zaman? Türkiye - Macaristan maçı ne zaman? 08:24
Daha Eski
Beşiktaş - Eczacıbaşı maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Eczacıbaşı maçı hangi kanalda? 08:17
UEFA Uluslar Ligi play-off kura çekimi izle UEFA Uluslar Ligi play-off kura çekimi izle 08:10
Bugün hangi maçlar var?⚽ 22 Kasım Cuma Bugün hangi maçlar var?⚽ 22 Kasım Cuma 07:39
Borç 10.5 milyar lira Borç 10.5 milyar lira 01:29
10.3 milyar TL borç var 10.3 milyar TL borç var 01:27
Bono Arabistan’ı anlattı Bono Arabistan’ı anlattı 01:24