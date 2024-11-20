Lejyoner Samsunspor

Trendyol Süper Lig'de iyi bir form yakalayan Samsunspor'un skor yükünü, yabancı oyuncular üstlendi. Kırmızı-beyazlılar, 12 maçta 24 kez fileleri sarsarken, 10 farklı isim gol atma başarısı gösterdi. Gol atanlardan 9'unu yabancı futbolcular oluştururken, sadece 1 yerli oyuncu gol atma sevinci yaşadı. Kırmızı-şimşeklerde, bu sezon atılan 24 golün 10'u 5'er gol atan Holse ve Ntcham'dan geldi. Muandilmadji 3 gol, Muja ve Dimata 2'şer gol, Schindler, Tait, Bennasser ve Drongelen ise 1'er golle takımına katkı sağladı. Karadeniz ekibinde gol atan tek yerli isim ise tecrübeli orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu oldu. 33 yaşındaki Aydoğdu bu sezon 3 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Thomas Reis'in öğrencileri kalesinde ise 13 gol gördü. Samsunspor, 12 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 25 puanla 3. sırada bulunuyor.