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Haberler Süper Lig Var kayıtları

Var kayıtları

TFF, Süper Lig’in 12. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 06:50
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Var kayıtları

TFF, Süper Lig'in 12. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

G.SARAY-SAMSUN VAR: Umut hocam, potansiyel bir penaltı için sahada inceleme öneriyorum. HALIL UMUT MELER: Tamam. Göster, oynat abicim. İki elle görüyorum itmeyi, 25 numara. Başka açın var mı? En son 6 numara oyuncunun üzerine gidiyor. İki elle itme var, 25 numara doğru mudur? Ceza alanı içinde. VAR: Doğrudur. HALIL UMUT MELER: Penaltı kararıyla başlıyorum oyuna. F.BAHÇE-SİVASSPOR VAR: "Kadir, potansiyel bir elle oynama. Gol iptali için seni incelemeye davet ediyorum." KADIR SAĞLAM: "Gol öncesi mi? VAR: "Evet. Kornerden gelen top oyuncunun eline düşüyor. Bu oyuncunun eliyle oynadığı an." KADIR SAĞLAM: "Normal gösterir misin bir? Normal göster. Abi oyuncu yere düşerken... Başka açı var mı?" VAR: "Diğer açıların tamamı kapalı. Bunun APP'de olduğunu görmek ister misin?" KADIR SAĞLAM: "Bir saniye inceliyorum. Sarper ben kararımda kalacağım, bana göre bu el değil. Golü veriyorum." VAR: "Golü veriyorsun, el değil. F.BAHÇE-SİVASSPOR VAR: "Kadir hocam, potansiyel bir penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Sana kalecinin topla oynamadığını ve kalecinin oyuncuya müdahalesini göstereceğim." KADIR SAĞLAM: "Evet izliyorum. Elleriyle rakibinin kaval kemiğine..." VAR: "Bir de pilottan gösteriyorum." KADIR SAĞLAM: "Penaltı, bariz gol şansı ama top için mücadele olduğu için sarı kart gösteriyorum kaleciye." VAR: "Doğrudur."

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