Var kayıtları

TFF, Süper Lig'in 12. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

G.SARAY-SAMSUN VAR: Umut hocam, potansiyel bir penaltı için sahada inceleme öneriyorum. HALIL UMUT MELER: Tamam. Göster, oynat abicim. İki elle görüyorum itmeyi, 25 numara. Başka açın var mı? En son 6 numara oyuncunun üzerine gidiyor. İki elle itme var, 25 numara doğru mudur? Ceza alanı içinde. VAR: Doğrudur. HALIL UMUT MELER: Penaltı kararıyla başlıyorum oyuna. F.BAHÇE-SİVASSPOR VAR: "Kadir, potansiyel bir elle oynama. Gol iptali için seni incelemeye davet ediyorum." KADIR SAĞLAM: "Gol öncesi mi? VAR: "Evet. Kornerden gelen top oyuncunun eline düşüyor. Bu oyuncunun eliyle oynadığı an." KADIR SAĞLAM: "Normal gösterir misin bir? Normal göster. Abi oyuncu yere düşerken... Başka açı var mı?" VAR: "Diğer açıların tamamı kapalı. Bunun APP'de olduğunu görmek ister misin?" KADIR SAĞLAM: "Bir saniye inceliyorum. Sarper ben kararımda kalacağım, bana göre bu el değil. Golü veriyorum." VAR: "Golü veriyorsun, el değil. F.BAHÇE-SİVASSPOR VAR: "Kadir hocam, potansiyel bir penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Sana kalecinin topla oynamadığını ve kalecinin oyuncuya müdahalesini göstereceğim." KADIR SAĞLAM: "Evet izliyorum. Elleriyle rakibinin kaval kemiğine..." VAR: "Bir de pilottan gösteriyorum." KADIR SAĞLAM: "Penaltı, bariz gol şansı ama top için mücadele olduğu için sarı kart gösteriyorum kaleciye." VAR: "Doğrudur."