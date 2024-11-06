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Haberler Süper Lig Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu! Oğuzhan Çakır Atilla Karaoğlan ve Arda Kardeşler'e görev verilmedi

Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu! Oğuzhan Çakır Atilla Karaoğlan ve Arda Kardeşler'e görev verilmedi

Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu. 11. haftada oynanan derbinin orta hakemi Oğuzhan Çakır ve Atilla Karaoğlan'a görev verilmedi. Ayrıca 10. haftada oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrasında özellikle siyah-beyazlı kulübün tepkisini çeken Arda Kardeşler de bu haftaki maçlarda görev almayacak. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un maçlarını yönetecek hakemler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 16:15 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 16:48
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Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu! Oğuzhan Çakır Atilla Karaoğlan ve Arda Kardeşler'e görev verilmedi

Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın maçlarının hakemleri belli oldu. 11. haftada oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin orta hakemi Oğuzhan Çakır ve VAR Hakemi Atilla Karaoğlan'a görev verilmedi. Ayrıca 10. haftada oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrasında özellikle siyah-beyazlı kulübün tepkisini çeken Arda Kardeşler de bu haftaki maçlarda görev almayacak.

İŞTE SÜPER LİG'İN 12. HAFTASINDA 4 BÜYÜKLERİN MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER

Galatasaray - Samsunspor: Halil Umut Meler

Fenerbahçe - Sivasspor: Kadir Sağlam

Başakşehir - Beşiktaş: Turgut Doman

Rizespor - Trabzonspor: Zorbay Küçük

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