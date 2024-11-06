Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu! Oğuzhan Çakır Atilla Karaoğlan ve Arda Kardeşler'e görev verilmedi

Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın maçlarının hakemleri belli oldu. 11. haftada oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin orta hakemi Oğuzhan Çakır ve VAR Hakemi Atilla Karaoğlan'a görev verilmedi. Ayrıca 10. haftada oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrasında özellikle siyah-beyazlı kulübün tepkisini çeken Arda Kardeşler de bu haftaki maçlarda görev almayacak.

İŞTE SÜPER LİG'İN 12. HAFTASINDA 4 BÜYÜKLERİN MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER

Galatasaray - Samsunspor: Halil Umut Meler

Fenerbahçe - Sivasspor: Kadir Sağlam

Başakşehir - Beşiktaş: Turgut Doman

Rizespor - Trabzonspor: Zorbay Küçük