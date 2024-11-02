  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig

Kayserispor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Kayserispor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 07:40 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 07:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kayserispor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Kayserispor - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 11. hafta müsabakasında müsabakasında Kayserispor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Adana Demirspor maçı 2 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

KEFİRLİ MUZLU FİT SMOOTHIE tarifi için tıklayın 😋

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan Ada'ya kanat çıkarması!
REKLAM - TOD
DİĞER
İyi Aile Çocuğu'nun Oya'sı bakın kim çıktı! Kemal Sunal’ın güzel sevgilisi meğer o usta oyuncuymuş!
Narin cinayetinde pes dedirten olay! Tutuklu Enes Güran'dan cezaevinde babası ve ağabeyi ile güle oynaya telefon görüşmesi
F.Bahçe'den çifte transfer hamlesi!
F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz talip! F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz talip! 01:05
Kanarya fark attı Kanarya fark attı 00:53
Bandırmaspor favori Bandırmaspor favori 00:53
Boluspor coştu Boluspor coştu 00:52
Bayer Leverkusen Stuttgart'a takıldı Bayer Leverkusen Stuttgart'a takıldı 00:33
Bayer Leverkusen Stuttgart'a takıldı Bayer Leverkusen Stuttgart'a takıldı 00:33
Daha Eski
Ronaldo'ya Jesus engeli! Ronaldo'ya Jesus engeli! 23:13
Ronaldo'ya Jesus engeli! Ronaldo'ya Jesus engeli! 23:12
F.Bahçe Beko Partizan’a acımadı! F.Bahçe Beko Partizan’a acımadı! 23:00
Osimhen için gündemi sarsacak iddia! Osimhen için gündemi sarsacak iddia! 22:47
İngilizler duyurdu! Ryan Kent'in yeni takımı... İngilizler duyurdu! Ryan Kent'in yeni takımı... 22:47
G.Antep geriden gelerek kazandı! G.Antep geriden gelerek kazandı! 22:47