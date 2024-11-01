  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig

Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Sivasspor ile Rizespor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 09:40 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 10:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Sivasspor - Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 11. hafta müsabakasında müsabakasında Sivasspor ile Rizespor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Rizespor maçı 2 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

KEFİRLİ MUZLU FİT SMOOTHIE tarifi için tıklayın 😋

ASpor CANLI YAYIN

Oğuz Aydın'dan flaş karar! Takımdan ayrılmak istiyordu
REKLAM - TOD
DİĞER
Atv dev kadro kurdu! ‘Can Borcu’ geliyor!
Başkan Erdoğan Putin'e çağrı yapmıştı... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan 'Suriye" açıklaması geldi: Teşvik edeceğiz
F.Bahçe'den Amrabat için opsiyon kararı!
F.Bahçe'den ocak bombası! Camiayı ayağa kaldıracak transfer
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ipswich Town - Leicester City maçı ne zaman? Ipswich Town - Leicester City maçı ne zaman? 09:49
Bournemouth - Manchester City maçı ne zaman? Bournemouth - Manchester City maçı ne zaman? 09:45
Newcastle United - Arsenal maçı ne zaman? Newcastle United - Arsenal maçı ne zaman? 09:42
Türkiye'deki At Yarışları yurt dışında yayınlanacak! Türkiye'deki At Yarışları yurt dışında yayınlanacak! 09:25
Kocaelispor - Karagümrük maçı saat kaçta? Kocaelispor - Karagümrük maçı saat kaçta? 09:17
Oğuz Aydın'dan flaş karar! Takımdan ayrılmak istiyordu Oğuz Aydın'dan flaş karar! Takımdan ayrılmak istiyordu 09:15
Daha Eski
Adanaspor - Bandırmaspor maçı saat kaçta? Adanaspor - Bandırmaspor maçı saat kaçta? 09:11
Esenler Erokspor - Şanlıurfaspor maçı saat kaçta? Esenler Erokspor - Şanlıurfaspor maçı saat kaçta? 09:04
Keçiörengücü - Çorum FK maçı saat kaçta? Keçiörengücü - Çorum FK maçı saat kaçta? 08:59
Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman? Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman? 08:53
Kayserispor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Kayserispor - Adana Demirspor maçı ne zaman? 08:49
Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman? Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman? 08:44