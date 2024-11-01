  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig

Perrira ve Capela VAR odasında

Süper Lig ve 1. Lig'in 10. hafta maçlarında VAR süreci, Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira ve VAR Danışmanı Joao Capela tarafından yerinde takip edildi. Maçları kontrol odasından eş zamanlı olarak takip eden Capela, maçların sonunda görevli VAR ve AVAR'lara teknik geri bildirimlerde bulundu. Vitor Melo Pereira ve Joao Capela bu eğitim çalışmalarına önümüzdeki haftalarda da devam edeceklerdir.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Perrira ve Capela VAR odasında
Süper Lig ve 1. Lig'in 10. hafta maçlarında VAR süreci, Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira ve VAR Danışmanı Joao Capela tarafından yerinde takip edildi. Maçları kontrol odasından eş zamanlı olarak takip eden Capela, maçların sonunda görevli VAR ve AVAR'lara teknik geri bildirimlerde bulundu. Vitor Melo Pereira ve Joao Capela bu eğitim çalışmalarına önümüzdeki haftalarda da devam edeceklerdir.
REKLAM - TOD
G.Saray'da bek sorunu için 2 flaş aday!
DİĞER
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Davinson Sanchez'de Fenerbahçe gerçeği ortaya çıktı! Sezona şimdiden damga vurdu
CHP hizmeti es geçti konser yarışına girdi: ABB'den Ebru Gündeş'e 69 milyon lira! Vatandaş isyan etti
İtalyanların Oosterwolde planı değişti!
G.Saray'dan F.Bahçe'yi kızdıracak transfer! Osimhen'in kankası geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom'un yıldızı Icardi'ye sürpriz talip! Cimbom'un yıldızı Icardi'ye sürpriz talip! 01:20
Cimbom'un yıldızı Icardi'ye sürpriz talip! Cimbom'un yıldızı Icardi'ye sürpriz talip! 01:20
Dybala attı! Roma kazandı Dybala attı! Roma kazandı 01:00
Lazio deplasmanda farka koştu! Lazio deplasmanda farka koştu! 01:00
Lazio deplasmanda farka koştu! Lazio deplasmanda farka koştu! 00:54
Dybala attı! Roma kazandı Dybala attı! Roma kazandı 00:45
Daha Eski
Beşiktaş'ın hakem tepkisi dinmiyor! Beşiktaş'ın hakem tepkisi dinmiyor! 00:28
G.Saray bombayı patlatıyor! Jesus'un yıldızı Aslan olacak G.Saray bombayı patlatıyor! Jesus'un yıldızı Aslan olacak 00:28
Fırtına'da şok sakatlık! F.Bahçe maçı öncesi... Fırtına'da şok sakatlık! F.Bahçe maçı öncesi... 00:28
G.Saray'dan F.Bahçe'yi kızdıracak transfer! Osimhen'in kankası geliyor G.Saray'dan F.Bahçe'yi kızdıracak transfer! Osimhen'in kankası geliyor 00:28
A. Efes Berlin'de farklı kazandı! A. Efes Berlin'de farklı kazandı! 00:28
Bursa üst tura yükseldi! Bursa üst tura yükseldi! 00:28