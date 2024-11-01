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Perrira ve Capela VAR odasında
Süper Lig ve 1. Lig'in 10. hafta maçlarında VAR süreci, Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira ve VAR Danışmanı Joao Capela tarafından yerinde takip edildi. Maçları kontrol odasından eş zamanlı olarak takip eden Capela, maçların sonunda görevli VAR ve AVAR'lara teknik geri bildirimlerde bulundu. Vitor Melo Pereira ve Joao Capela bu eğitim çalışmalarına önümüzdeki haftalarda da devam edeceklerdir.
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