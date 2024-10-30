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Haberler Süper Lig

Trabzonspor-Fenerbahçe maçına deplasman seyircisi alınacak mı? Karar açıklandı

Son dakika spor haberi: İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasına deplasman seyircisinin alınmayacağını duyurdu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 13:44 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 13:59
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçına deplasman seyircisi alınacak mı? Karar açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

TSYD Trabzon Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmaya ev sahibi kulübün talebi üzerine sarı-lacivertli taraftarların alınmaması uygun görüldü.

Misafir takım tribünün biletlerinin de ev sahibi takım taraftarlarına satışına karar verildi.

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