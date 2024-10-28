Derbi Antalya'nın

LİGDE çalkantılı bir süreçten geçen Antalyaspor, Akdeniz derbisinde dün Alanyaspor'a konuk oldu. Kafa kafaya giden karşılaşmayı ikinci yarı attığı gollerle kazanan kırmızı-beyazlılar, 4 maçlık galibiyet hasretine de son verdi. Maça oldukça etkili başlayan ev sahibi Alanyaspor, 25'inci dakikada Ui-Jo Hwang'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Fatih Tekke'nin öğrencileri ilk yarıyı bu golle önde kapattı.

2. YARI ATTI

İLK yarının aksine ikinci yarıya ise daha iyi başlayan Antalyaspor, 62'de Djenepo'nun golüyle karşılaşmada beraberliği yakaladı. Bu golden 13 dakika sonra ise Larsson'un pasında topla buluşan Gaich, konuk takımı öne geçirdi. Alanya, geriye düştükten sonra topun kontrolünü eline alsa da maç bu skorla sona erdi ve Antalya, bu sezonki 3. galibiyetini elde etti.