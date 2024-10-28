Başakşehir - Eyüpspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.
10. hafta karşılaşmasında Başakşehir evinde Eyüpspor'u konuk ediyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetiyor.
Başakşehir - Eyüpspor mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
BAŞAKŞEHİR - EYÜPSPOR MAÇI 11'LERİ
Başakşehir: Muhammed, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Onur, Deniz, Pelkas, Crespo, Davidson, Figueiredo.
Eyüpspor: Berke, Dubois, Claro, Robin Yalçın, Caner, Melih, Ampem, Shelvey, Emre, Ahmed, Thiam.
RAMS BAŞAKŞEHİR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?
RAMS Başakşehir - Eyüpspor maçı TSİ 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.