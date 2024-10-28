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Haberler Süper Lig

Başakşehir - Eyüpspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetiyor. Heyecan dolu karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 16:51
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Başakşehir - Eyüpspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.

10. hafta karşılaşmasında Başakşehir evinde Eyüpspor'u konuk ediyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetiyor.

Başakşehir - Eyüpspor mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BAŞAKŞEHİR - EYÜPSPOR MAÇI 11'LERİ

Başakşehir: Muhammed, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Onur, Deniz, Pelkas, Crespo, Davidson, Figueiredo.

Eyüpspor: Berke, Dubois, Claro, Robin Yalçın, Caner, Melih, Ampem, Shelvey, Emre, Ahmed, Thiam.

RAMS BAŞAKŞEHİR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

RAMS Başakşehir - Eyüpspor maçı TSİ 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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