Antep fıstık gibi

GAZİANTEP FK, Süper Lig'in 10'uncu haftasında Konyaspor'u konuk etti. Rakibi karşısında geriye düşmesine rağmen oyundan düşmeyen Selçuk İnan'ın ekibi sahadan 3-1'lik zaferle ayrıldı ve ilk haftadaki Bodrum galibiyetinin ardından ikinci kez üç puanı hanesine yazdırdı. Konuk ekip Konyaspor, Alassane Ndao'nun 13'teki golüyle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Antep'in buna cevabı ise gecikmedi.

İKİNCİ YARI KAZANDI

KIRMIZI-SIYAHLILAR, 28'de Ertuğrul ile eşitliği yakaladı. İlk yarı bu skorla sona erdi. Dakikalar 61'i gösterdiğinde ise Lungoyi'yle ev sahibi öne geçti. Bu golden sonra Konyaspor oyundaki üstünlüğü ele aldı. Ancak 75'te yapılan Umut, Boateng değişikliği rüzgarı Antep'e çevirdi. Bu kez oyunda etkinliğini artıran Gaziantep, Sorescu'yla 81'de 3-1'i yakaladı. Maç da bu skorla sona erdi.

KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM

G.ANTEP FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, maçın ardından, "Ligde 6-7 maçtır kazanamıyorduk. Aslında zaman zaman istediğimiz oyunu sahaya yansıtan bir takımdık ama sonuç alamıyorduk. Bugün sonuçtan çok mutluyum" dedi.

MAĞLUBİYET BİZİ ÜZDÜ

KONYASPOR Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, 3-1 mağlup bitirdikleri G.Antep FK maçının ardından, "Burada almış olduğumuz mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz. Çünkü istemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Yani oyun olarak da memnun değiliz" ifadelerini kullandı.