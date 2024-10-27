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Haberler Süper Lig

Gaziantep FK 3-1 Konyaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET (Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep, kendi sahasında Konyaspor'u ağırladı. Burak Pakkan'ın yönetiminde Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-1'lik skorla ev sahibi takım kazandı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 15:26 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 15:34
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Gaziantep FK 3-1 Konyaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET (Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep, kendi sahasında Konyaspor'u ağırladı. Burak Pakkan'ın yönetiminde Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-1'lik skorla ev sahibi takım kazandı. İşte detaylar...

Mücadelenin 11'leri şu şekildeydi:

Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul, Mustafa, Viana, Kozlowski, Saborit, Sorescu, N'Diaye, Lungoyi, Kodro, Maxim

Konyaspor: J. Slowik, Adil Demirbağ, Uğurcan, Guilherme, Boranijasevic, Pedrinho, Aleksic, Bazoer, Boateng, Ndao, Kramer

MAÇTAN DAKİKALAR:

A. Ndao'nun golü ile Konyaspor, mücadelenin ilk golünü kaydetti ve dakika 13'de 1-0 öne geçti.

Ertuğrul Ersoy'un golü ile Gaziantep FK durumu 1-1 yaptı ve devre arasına beraberlik ile gidildi.

İkinci yarıda C. Lungoyi'nin golü ile dakika 61'de Gaziantep FK öne geçti: 2-1

Karşılaşmanın 81. dakikasında Sorescu ile fark 2'ye çıktı ve Gaziantep FK, kendi evinde üstünlük kurdu: 3-1

Mücadelede başka gol kaydedilmedi ve Gaziantep FK, kendi evinde Konyaspor karşısında 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

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