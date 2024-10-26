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Haberler Süper Lig

Gaziantep - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta maçında Gaziantep ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 10:40 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 10:50
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Gaziantep - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Gaziantep - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 10. hafta müsabakasında müsabakasında Gaziantep ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep - Konyaspor maçı 27 Ekim Pazar günü saat 13.30'da beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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