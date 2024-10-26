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Haberler Süper Lig

Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS-BJK derbi hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta maçında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 15:20 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 15:30
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Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS-BJK derbi hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Galatasaray - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 10. hafta müsabakasında müsabakasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Beşiktaş maçı 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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