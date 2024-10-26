Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS-BJK derbi hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Galatasaray - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 10. hafta müsabakasında müsabakasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Beşiktaş maçı 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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