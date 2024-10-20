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Haberler Süper Lig

Samsunspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta canlı yayınlanacak? | Fenerbahçe Süper Lig maçı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Süper Lig maçı taraftarlar tarafından merak edilirken Samsunspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta canlı yayınlanacak? sorguları yapılıyor. Maça dair detayları sizler için derledik.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 13:50 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 14:00
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Samsunspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta canlı yayınlanacak? | Fenerbahçe Süper Lig maçı

Samsunspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Samsunspor - Fenerbahçe maçı 20 Ekim Pazar günü saat 19.00'da beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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