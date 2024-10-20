BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Beşiktaş - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 9. hafta müsabakasında müsabakasında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Konyaspor maçı 20 Ekim Pazar günü saat 16.00'da beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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