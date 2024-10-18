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Haberler Süper Lig

Antalyaspor - Galatasaray maçı HANGİ KANALDA? Antalyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Muhtemel 11'ler...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Antalyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 09:20 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 09:40
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Antalyaspor - Galatasaray maçı HANGİ KANALDA? Antalyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Muhtemel 11'ler...

Antalyaspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 9. hafta müsabakasında Antalyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Galatasaray maçı 19 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BURUK FORVET HATTINDA KARARSIZ

Antalyaspor'a karşı şans bulacak 10 ismi belirleyen Okan Buruk, forvet hattında ise kararsız kaldı. İcardi'nin forması garanti. Buruk, Arjantinli golcüyü Mertens ya da Osimhen ile tamamlamak istiyor. Milli arada antrenman kaçırmayan Hakim Ziyech, Antalyaspor maçı kadrosunda olacak. Oyunun gidişatına göre süre alacak Ziyech'in Elfsborg maçına ise ilk 11'de başlaması sürpriz olmayacak. Ligde Antalyaspor'a karşı oynayacak Sallai ise UEFA Avrupa Ligi kadrosuna eklenmediği için Elfsborg'a karşı sahada olamayacak.

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